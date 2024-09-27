Новости СВО. ВСУ развернули новую атаку против РФ в Черном море. Карта боевых действий на Украине на сегодня 27.09.2024

На этом фоне стало известно о том, что в Херсоне уничтожен пункт размещения ВСУ и узел радиосвязи. Украина развернула новую атаку против РФ в Черном море В акватории Черного моря произошла новая атака морских БПЛА ВСУ.
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