Подпольщик Лебедев: ВС РФ превратили подземные склады ВСУ в огненные воронки

Российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности, сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
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