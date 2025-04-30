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Подпольщик Лебедев: ВС РФ превратили подземные склады ВСУ в огненные воронки

Подпольщик Лебедев: ВС РФ превратили подземные склады ВСУ в огненные воронки

Российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности, сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

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