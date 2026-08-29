Reuters: Захарова сделала резкое предупреждение Лондону

t.me/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала самое серьезное предупреждение для Британии во время одного из недавних брифингов.
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