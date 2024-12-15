Послу Берлина в Москве Александру Ламбсдорфу надо призывать к миру на Украине правительство Германии, а также «руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому».
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