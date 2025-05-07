Дорога длиною в век: как живут донецкие ветераны

В Донецкой Народной Республике в живых остались 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Два человека в Горловке, один в Ясиноватой, один в Волновахе, пять в Мариуполе, двое в Дебальцево, большинство в Донецке.
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