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Дорога длиною в век: как живут донецкие ветераны

Дорога длиною в век: как живут донецкие ветераны

В Донецкой Народной Республике в живых остались 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Два человека в Горловке, один в Ясиноватой, один в Волновахе, пять в Мариуполе, двое в Дебальцево, большинство в Донецке.

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