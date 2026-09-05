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Парламентская поддержка антикризисных мер: для МСП в прифронтовых регионах введут «надзорные каникулы»

Парламентская поддержка антикризисных мер: для МСП в прифронтовых регионах введут «надзорные каникулы»

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина заявила о полной поддержке «Единой Россией» инициативы о введении моратория на проведение контрольных проверок в отношении малого бизнеса, объекты которого пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов.

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