Парламентская поддержка антикризисных мер: для МСП в прифронтовых регионах введут «надзорные каникулы»

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина заявила о полной поддержке «Единой Россией» инициативы о введении моратория на проведение контрольных проверок в отношении малого бизнеса, объекты которого пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов.
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