Подрядчик требует с театра в Красноярске 62 млн рублей

В Красноярске подрядчик, проводивший ремонт в драмтеатре имени Пушкина, подал к заказчику иск. Он требует от учреждения культуры 62 миллиона рублей за дополнительно проведенные работы, следует из картотеки дел краевого арбитражного суда.
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