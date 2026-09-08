В Томске разрыв цен на бензин достиг 10 рублей за литр

В Томске зафиксированы новые изменения стоимости автомобильного топлива. Мониторинг городского рынка показал, что цены на бензин движутся в разных направлениях, а между федеральными сетями и независимыми заправками сохраняется заметная разница.
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