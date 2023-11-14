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Выставка "Россия" возобновила работу после технического дня

Выставка "Россия" возобновила работу после технического дня

Скриншот видео 14 ноября масштабная выставка "Россия" на ВДНХ возобновила свою работу. В понедельник там проходил технический день - экспозиция была закрыта, однако в её стенах за одни сутки было сделано очень много.

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