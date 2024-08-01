Netflix раскрыла дату выхода второго сезона «Игры в кальмара» и показала новый тизер-трейлерКомпания Netflix опубликовала новый тизер-трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара», в котором раскрыла точную дату премьеры.
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