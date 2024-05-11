FT: Китай считает Венгрию образцовым партнером в ЕС для противостояния с США

Китай на фоне развития связей с Венгрией считает ее образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе для Пекина, Будапешт вошел в "круг друзей" КНР, которые могут рассчитывать на экономическую и политическую поддержку.
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