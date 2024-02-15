Ванилла SU
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Ванилла SU

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Шокирующие и неприемлемые, вопиющие и дикие — именно такими прилагательными мы можем описать сексуальные ритуалы, которые в те далекие годы считались абсолютной нормой.

Шокирующие и неприемлемые, вопиющие и дикие — именно такими прилагательными мы можем описать сексуальные ритуалы, которые в те далекие годы считались абсолютной нормой.

﻿﻿Сексуальная жизнь в каждой стране имеет свои особые нормы и традиции. Если заглянуть на страницы истории, большинство практик может показаться современному человеку поистине варварским.

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