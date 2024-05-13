Фото: в Петербурге прошел турнир по акробатическому рок-н-роллу

В нем приняли участие юные спортсмены В минувшее воскресенье, 12 мая, в Санкт-Петербурге состоялся традиционный официальный рейтинговый турнир «Кубок Алексея Яницкого» по акробатическому рок-н-роллу среди юных спортсменов.
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