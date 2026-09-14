Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на независимость

Протестующие на митинге в поддержку повторного референдума о независимости Шотландии в Эдинбурге, сентябрь 2026 года © Jeff J Mitchell/Getty Images Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение и призвали Лондон не препятствовать будущим референдумам.
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