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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на независимость

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на независимость

Протестующие на митинге в поддержку повторного референдума о независимости Шотландии в Эдинбурге, сентябрь 2026 года © Jeff J Mitchell/Getty Images Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение и призвали Лондон не препятствовать будущим референдумам.

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