❗️Жителя Крыма, вступившего в ВСУ, заочно приговорили к колонии за госизмену Мужчина в феврале 2022 году вступил в отдельную моторизованную бригаду ВСУ.
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❗️Жителя Крыма, вступившего в ВСУ, заочно приговорили к колонии за госизмену Мужчина в феврале 2022 году вступил в отдельную моторизованную бригаду ВСУ.