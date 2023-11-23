Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан

Украина может потерять навсегда уехавших на Запад на фоне российской спецоперации граждан. Такое опасение высказали министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов в беседе с корреспондентом Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии