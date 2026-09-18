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«Патриаршие добровольцы» раздали паломникам 100 тысяч филахто

«Патриаршие добровольцы» раздали паломникам 100 тысяч филахто

Руководитель движения «Патриаршие добровольцы» иеродиакон Герасим (Куксов) рассказал, что такое филахто, которые получают верующие при поклонении деснице святителя Спиридона Тримифунтского.

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