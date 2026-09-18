«Патриаршие добровольцы» раздали паломникам 100 тысяч филахто

Руководитель движения «Патриаршие добровольцы» иеродиакон Герасим (Куксов) рассказал, что такое филахто, которые получают верующие при поклонении деснице святителя Спиридона Тримифунтского.
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