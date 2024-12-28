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Власти ввели пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Власти ввели пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Она начет действовать с начала 2025 года. По мнению правительства, это позволит поддержать «рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления» Правительство с января вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы.

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