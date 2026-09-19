Под самой опасной пустыней Китая нашли два подземных моря: как это изменит всё

Пустыня Такла-Макан в китайском регионе Синьцзян — это настоящее чёрное пятно на карте Земли. На тысячи километров вокруг ничего: ни травинки, ни кустика, только бесконечные раскалённые барханы и ветер, от которого перехватывает дыхание.