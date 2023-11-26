Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

Приостановка на полгода санкций США в отношении венесуэльской нефти привела к перебоям в закупках со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов, бывших крупнейшими клиентами на этом рынке.
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