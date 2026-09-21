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Донецкая группа новостей

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В России хотят сажать на 6 лет за оскорбление женщин «разведёнкой с прицепом». Автор инициативы Валерия Рытвина предложила внести правки в статью УК, согласно которым ненависть будет считаться не только по национальному или религиозному признаку, но и по семейному положению.

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