В России хотят сажать на 6 лет за оскорбление женщин «разведёнкой с прицепом». Автор инициативы Валерия Рытвина предложила внести правки в статью УК, согласно которым ненависть будет считаться не только по национальному или религиозному признаку, но и по семейному положению.