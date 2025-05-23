Единое пособие на детей в 2025 году: процедура оформления упрощена, размеры выплат утверждены

Такая возможность появится после окончания выплат хотя бы на одного из детей.Власти регионов Российской Федерации официально утвердили размеры единого пособия на детей на 2025 год, сообщили сегодня официальные источники.
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