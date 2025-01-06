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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров стал лидером «Тампы» по передачам в выездных матчах – 291. Форвард опередил Сен-Луи (290)

Нападающий «Лайтнинг» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (1:4).

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