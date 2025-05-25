Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Росгвардия прощается с портянками

Росгвардия прощается с портянками

Бойцы Росгвардии попрощаются с портянками: ведомство опубликовало проект приказа о внесении изменений в нормы вещевого довольствия, где этот предмет одежды назван морально устаревшим и подлежащим исключению с заменой на более практичные и современные носки.

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