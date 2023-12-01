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Крупнейшая онлайн-площадка в мире: эксперт объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на Amazon

Крупнейшая онлайн-площадка в мире: эксперт объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на Amazon

Эксперт в области онлайн-торговли, бизнес-тренер и основатель Amazonc.ru Семен Исакович прокомментировал ситуацию, связанную со сферой e-commerce в России, а также объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на американский онлайн-рынок Amazon.

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