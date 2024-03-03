Патриотический конкурс «Готов служить России!» прошел в Котельниках

Команды трех школ приняли участие в патриотическом конкурсе «Готов служить России». Конкурсанты прошли через серию испытаний, включая лыжный кросс, стрельбу из пневматической винтовки и сдачу нормативов ГТО.
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