Радимов: «Песьяков пропустил специально? Ребят, вы с ума сошли?»

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал очередную победу команды в чемпионате России Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче сине0бело-гоулыб с «Ростовом» (2:1) в заключительном туре чемпионата России.
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