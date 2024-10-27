Константин Меладзе потерял отчество

Стало известно, что украинский паспорт Константина Меладзе выдан без указания отчества. Украинские власти приняли такое решение в рамках отказа от пережитков советского прошлого, где отчество в документах считалось обязательным элементом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии