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Константин Меладзе потерял отчество

Константин Меладзе потерял отчество

Стало известно, что украинский паспорт Константина Меладзе выдан без указания отчества. Украинские власти приняли такое решение в рамках отказа от пережитков советского прошлого, где отчество в документах считалось обязательным элементом.

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