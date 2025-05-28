Губернатор Кобзев: в Байкальске пострадали 4 подростка, один в тяжелом состоянии

Жертвами нападения подростка с ножом в Байкальске стали пять человек, четверо школьников пострадали. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с ранениями шеи, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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