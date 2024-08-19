Ненужная Западу Украина будет с Россией и Белоруссией — Лукашенко

Народ Украины в итоге будет вместе с Россией и Белоруссией, потому что украинцы скоро поймут, что они никому не нужны на Западе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 19 августа в интервью телеканалу «Россия».
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