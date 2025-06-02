Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Alexander S

А можно перестать бухать во время написания статьи (или это время такое и все изложенное правда?)? Ну как может быть такое одновременно: -дефицит электроэнергии в Финляндии достиг 15%, что вынудило ее импортировать электроэнергию из стран Северной Европы по высоким ценам; -и Россия пригрозила перестать поставлять электроэнергию; - Сегодня Россия решила отплатить той же монетой — используя систему международного права, главенствующую в Европе и Америке. -Это серьезно? затевать суды в Европе на Европейцев с ожиданием выиграть в современной политической ситуации?