БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Россия выставила Финляндии счет на три миллиарда евро, пишет Baijiahao. Хельсинки заключил договор с Москвой строительстве АЭС, но после вступления в НАТО его аннулировал.

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Комментарии
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Alexander S
А можно перестать бухать во время написания статьи (или это время такое и все изложенное правда?)? Ну как может быть такое одновременно: -дефицит электроэнергии в Финляндии достиг 15%, что вынудило ее импортировать электроэнергию из стран Северной Европы по высоким ценам; -и Россия пригрозила перестать поставлять электроэнергию; - Сегодня Россия решила отплатить той же монетой — используя систему международного права, главенствующую в Европе и Америке. -Это серьезно? затевать суды в Европе на Европейцев с ожиданием выиграть в современной политической ситуации?
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