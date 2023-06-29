Председатель МС Маницкая: для наказания за пальмовое масло нужно менять регламенты

Председатель Совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с "Ридусом" прокомментировала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести уголовное наказание за применение пальмового масла при производстве молочных продуктов.
Председатель Совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с "Ридусом" прокомментировала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести уголовное наказание за применение пальмового масла при производстве молочных продуктов.
Свежие комментарии