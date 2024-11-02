Петербургская команда по следж-хоккею одержала победу

В Ярославле завершился турнир на Кубок защитников Отечества Петербургская команда «Звезда» провела три встречи с командами «Легион» (Ростов-на-Дону), «Лада» (Тольятти) и «Союз» (сборная Приморского края).
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