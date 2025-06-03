Психолог напомнил о ценности конфликтов для развития отношений

Ссоры могут поспособствовать усилению чувств и взаимопонимания у партнёров. Это возможно лишь в том случае, если в ходе спора разговор не превращается в «собачий лай», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Раков.
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