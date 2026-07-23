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Рубио назвал откровенным разговор с Лавровым об украинском конфликте

Рубио назвал откровенным разговор с Лавровым об украинском конфликте

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Утром 23 июля в центре внимания всего мира оказалась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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