Рубио назвал откровенным разговор с Лавровым об украинском конфликте

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Утром 23 июля в центре внимания всего мира оказалась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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