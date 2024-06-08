Игорь Сечин: покупатели не готовы переплачивать за электромобили

Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
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