Игорь Сечин: покупатели не готовы переплачивать за электромобили

Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели, состоявшейся в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.