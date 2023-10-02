ATACMS для ВСУ: Украина собирается бить по нашим тыловым аэродромам

Чем опасна для ВС РФ поставка дальнобойных американских кассетных ракет, и как ответит Россия Александр Ситников Фото: Zuma/TASS Как пишет звездно-полосатая пресса, Байден кулуарно пообещал Зеленскому, что Вашингтон вскоре предоставит Киеву небольшое количество ракет дальнего радиуса действия.