ATACMS для ВСУ: Украина собирается бить по нашим тыловым аэродромам

Чем опасна для ВС РФ поставка дальнобойных американских кассетных ракет, и как ответит Россия Александр Ситников Фото: Zuma/TASS Как пишет звездно-полосатая пресса, Байден кулуарно пообещал Зеленскому, что Вашингтон вскоре предоставит Киеву небольшое количество ракет дальнего радиуса действия.
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