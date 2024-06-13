В «подвальчик» и Юрий Гоцанюк и мэр Евпатории Александр Юрьев зашли под видом простых покупателей. «С утра работаю в Евпатории», - заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк и уточнил: «посетил ряд торговых объектов по вопросу соблюдения цен на социально значимые продукты питания».
Глава правительства Крыма заглянул в захолустный магазинчик у моря
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SM
Svetlana Malovik
Посетил и...? Зачем озвучивать его маршрут, что-то изменится? Нет! На рынок пусть сходит, только валидолом надо запастись🤣🥲 Смех и слезы!
Ответить
16 час.
ольга решетникова
Зачем написали в заголовке "захолустный"? У журналюг в голове нет таких слов, как "маленький", "небольшой"??
Ответить
12 час.
Свежие комментарии