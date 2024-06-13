Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoli Sitnikow
    Медведев грозит западу каждый день, а току что?Медведев пригрози...
  • Anatoli Sitnikow
    очень много всего сказал Путин, а сделал немного.Медведев пригрози...
  • Авас Анекак
    да что тут сиськи томять? Путин же сказал ---------если  драка не избежна бить надо первывм-----    так что валить пи...Медведев пригрози...

Глава правительства Крыма заглянул в захолустный магазинчик у моря

Глава правительства Крыма заглянул в захолустный магазинчик у моря

В «подвальчик» и Юрий Гоцанюк и мэр Евпатории Александр Юрьев зашли под видом простых покупателей. «С утра работаю в Евпатории», - заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк и уточнил: «посетил ряд торговых объектов по вопросу соблюдения цен на социально значимые продукты питания».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SM
Svetlana Malovik
Посетил и...? Зачем озвучивать его маршрут, что-то изменится? Нет! На рынок пусть сходит, только валидолом надо запастись🤣🥲 Смех и слезы!
Ответить
16 час.
ольга решетникова
Зачем написали в заголовке &quot;захолустный&quot;? У журналюг в голове нет таких слов, как &quot;маленький&quot;, &quot;небольшой&quot;??
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх