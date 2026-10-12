Губернатор Павел Малков прокомментировал освещение футбольной площадки в Турлатово

Освещение на футбольной площадке в деревне Турлатово восстановлено после устранения аварии, планируется, что теперь фонари будут работать всю ночь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым