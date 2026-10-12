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Рязанские новости

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Губернатор Павел Малков прокомментировал освещение футбольной площадки в Турлатово

Губернатор Павел Малков прокомментировал освещение футбольной площадки в Турлатово

Освещение на футбольной площадке в деревне Турлатово восстановлено после устранения аварии, планируется, что теперь фонари будут работать всю ночь.

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