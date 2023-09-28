Politico: у западных стран заканчивается терпение по отношению к Киеву

Замена главы объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли происходит в то время, когда западные государства начали уставать от украинского конфликта, пишет американское издание Politico.
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