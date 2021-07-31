Заноза

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Как за шесть веков до нашей эры на Украине перепись населения проводили

Как за шесть веков до нашей эры на Украине перепись населения проводили

Прочел я книгу львовского писателя Юрия Перетятко «Ода Ариям» и не могу не поделиться своими впечатлениями.

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Игорь Ткаченко
А его ведь надо срочно лечить… А то вдруг кусаться начнёт )))
Виталий Сорокин
в\на Украине не боятся быть идиотами, вокруг все свои!!!
Олег Жижин
бред какой-то
Nata
С такой "историей" им могут и ЕС , и даже американские дядюшки закрыть кормушку. Опустили всех по полной программе. Где только взяли столько заготовки для перегноя, видимо всей страной копили-собирали. Это уже не смешно. Это патология. А если по этой "истории" детей начнут учить, то мир получит потерянную страну.
Александр Трофимов
Полныый неадокват
Светлана Баяндина
Я просто в восторге! И это не 1 апреля, а реальная Украина.
кормчий
Гламозда Сергей
Психиаторы напишут великое множество трудов ....
JOKERXXX JOKEREVICH
а вот не начнись у них заваруха, так бы никто бы и не взялся за глубокое изучение свой истории)))а тут смотри как поперло..
Борис Осипов
mark kapustin
Прёт их не по детски!!!😂😳
mark kapustin
Прёт их не по детски!!!😂😳
Зоя Бобкова
Раз они такие древние и опытные, что они с протянутой рукой по миру-то? Дерзайте, на чёрта вам Америка, Европа и остальная мелочь?
Василий Горбатов
Вот интересно: а что они там курят?
Игорь Тихонов
Дурак он, этот Перетятько, ни хрена он историю не знает... Сейчас доказано, что Эдем был именно в (на) территории древней Украины и Адам с Евой изначально были созданы Богом, как хохлы.. Ну и про то, что Черное море было выкопано протоукрами тоже ничего не сказал.
Сергей Гре_в
а кто запретил самогон? вот товарижч его усиленно курит..

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