Как за шесть веков до нашей эры на Украине перепись населения проводили

ЗанозаПолитикаКак за шесть веков до нашей эры на Украине перепись населения проводили Прочел я книгу львовского писателя Юрия Перетятко «Ода Ариям» и не могу не поделиться своими впечатлениями.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТкаченкоА его ведь надо срочно лечить… А то вдруг кусаться начнёт )))Виталий Сорокинв\на Украине не боятся быть идиотами, вокруг все свои!!!Олег Жижинбред какой-тоNNataС такой "историей" им могут и ЕС , и даже американские дядюшки закрыть кормушку. Опустили всех по полной программе. Где только взяли столько заготовки для перегноя, видимо всей страной копили-собирали. Это уже не смешно. Это патология. А если по этой "истории" детей начнут учить, то мир получит потерянную страну.Александр ТрофимовПолныый неадокватСветлана БаяндинаЯ просто в восторге! И это не 1 апреля, а реальная Украина.кормчийГламозда СергейПсихиаторы напишут великое множество трудов ....JOKERXXX JOKEREVICHа вот не начнись у них заваруха, так бы никто бы и не взялся за глубокое изучение свой истории)))а тут смотри как поперло..БОБорис Осиповmark kapustinПрёт их не по детски!!!😂😳mark kapustinПрёт их не по детски!!!😂😳Зоя БобковаРаз они такие древние и опытные, что они с протянутой рукой по миру-то? Дерзайте, на чёрта вам Америка, Европа и остальная мелочь?Василий ГорбатовВот интересно: а что они там курят?Игорь ТихоновДурак он, этот Перетятько, ни хрена он историю не знает... Сейчас доказано, что Эдем был именно в (на) территории древней Украины и Адам с Евой изначально были созданы Богом, как хохлы.. Ну и про то, что Черное море было выкопано протоукрами тоже ничего не сказал.СГСергей Гре_ва кто запретил самогон? вот товарижч его усиленно курит..Комментировать
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