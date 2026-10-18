Праздник 4 ноября не повлияет на зарплату при оплате труда по окладу или тарифной ставке за полный месяц работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Эвакуация команд...
- ОЖ Трамп заявил о со...
- Чемпион мира сано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым