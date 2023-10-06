Отсутствие разрешения на buyback у иностранцев не коснется оферт иным инвесторов

Арбитражный суд тульской области удовлетворил иск миноритарного акционера «ККС-Групп» Александра Дмитриенко к компании о выкупе у него 0,62% акций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии