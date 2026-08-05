Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились подробности о выживавших два дня на сопке пилотах пропавшего в России самолета

Появились подробности о выживавших два дня на сопке пилотах пропавшего в России самолета

Пилоты пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 два дня выживали на сопке. Такие подробности об их спасении появились у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

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