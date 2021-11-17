В Республике Коми завершено расследование уголовного дела о халатности при организации отлова беспризорных животных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Ухта», обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двух лиц, существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также причинение крупного ущерба (ч.
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