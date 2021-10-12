Жителей Читы предложили переселить в другие районы для очистки воздуха

В благоустроенные дома предложили переселять читинцев, которые проживают в частном секторе и пользуются печным отоплением, такую инициативу выдвинул доктор технических наук Николай Сигачёв в ходе совещания по реализации проекта «Чистый воздух».
В благоустроенные дома предложили переселять читинцев, которые проживают в частном секторе и пользуются печным отоплением, такую инициативу выдвинул доктор технических наук Николай Сигачёв в ходе совещания по реализации проекта «Чистый воздух».
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