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Жителей Читы предложили переселить в другие районы для очистки воздуха

Жителей Читы предложили переселить в другие районы для очистки воздуха

В благоустроенные дома предложили переселять читинцев, которые проживают в частном секторе и пользуются печным отоплением, такую инициативу выдвинул доктор технических наук Николай Сигачёв в ходе совещания по реализации проекта «Чистый воздух».

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