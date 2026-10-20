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Комиссионер НБА Адам Сильвер с нетерпением ждет дебюта Леброна Джеймса в составе «Филадельфии». Первый официальный матч форварда за «Сиксерс» состоится на «Мэдисон-сквер-гарден» против «Нью-Йорка».