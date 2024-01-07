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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо: «Оборона всегда должна быть на уровне. Мы не старались. Никакого уважения к себе»

«В некоторые дни нападение будет на высоте, а в некоторые – нет. А вот оборона всегда должна быть на уровне.

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