Пора надевать шапочку из фольги 13 сентября ожидается мощная магнитная буря в 6 баллов!!! Начнется она ночью и достигнет пиковых значений к утру - около 06:00.
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Пора надевать шапочку из фольги 13 сентября ожидается мощная магнитная буря в 6 баллов!!! Начнется она ночью и достигнет пиковых значений к утру - около 06:00.