RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты 21 октября NASA провело огневое испытание экспериментального двигателя RS-25 № 10001 на испытательном стенде Фреда Хейза в Космическом центре имени Стенниса в штате Миссисипи.